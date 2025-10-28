Harmonix kHYPEHAKHYPE چیست

Harmonix Finance is a structured liquidity layer for Hyperliquid that packages hedge-fund-grade strategies into user-friendly on-chain vaults, delivering sustainable, risk-managed returns to both retail and institutional investors.

ارزش Harmonix kHYPE (HAKHYPE) در USD فردا، هفته آینده یا ماه آینده چقدر خواهد بود؟ دارایی‌ های شما از Harmonix kHYPE (HAKHYPE) در سال‌ های 2025، 2026، 2027، 2028 یا حتی 10 یا 20 سال آینده چقدر ارزش خواهند داشت؟ از ابزار پیش‌ بینی قیمت ما استفاده کنید تا چشم‌ اندازهای کوتاه‌ مدت و بلندمدت Harmonix kHYPE را بررسی کنید.

توکنومیکس Harmonix kHYPE (HAKHYPE)

درک، توکنومیکس Harmonix kHYPE (HAKHYPE) می‌تواند بینش عمیق‌تری درباره ارزش بلندمدت و پتانسیل رشد آن ارائه دهد. از نحوه توزیع توکن‌ها تا مدیریت عرضه، توکنومیکس ساختار اصلی اقتصاد یک پروژه را نشان می‌دهد. همین حالا درباره توکنومیکس گسترده HAKHYPE بیشتر بدانید!

افراد همچنین می پرسند: سوالات متداول دیگر درباره Harmonix kHYPE (HAKHYPE) امروز Harmonix kHYPE (HAKHYPE) چقدر ارزش دارد؟ قیمت لحظه ای HAKHYPE به واحد USD برابر است با 47.1 USD ، که به‌ صورت لحظه‌ ای با جدیدترین داده‌ های بازار به‌ روزرسانی می‌ شود. قیمت فعلی HAKHYPE نسبت به USD چقدر است؟ $ 47.1 . برای تبدیل دقیق توکن، به قیمت فعلی HAKHYPE نسبت به USD برابر است با. برای تبدیل دقیق توکن، به مبدل MEXC مراجعه کنید. ارزش بازار Harmonix kHYPE چقدر است؟ ارزش بازار HAKHYPE برابر است با $ 6.85M USD . ارزش بازار = قیمت فعلی × عرضه در گردش. این مقدار نشان‌ دهنده ارزش کل بازار توکن و رتبه‌ بندی آن است. عرضه در گردش HAKHYPE چقدر است؟ عرضه در گردش HAKHYPE برابر است با 145.45K USD . بالاترین قیمت تمام‌ وقت HAKHYPE چقدر بوده است؟ HAKHYPE به بالاترین قیمت در تاریخچه گذشته 59.64 USD دست یافت. پایین‌ ترین قیمت HAKHYPE در طی تمام این زمان چقدر بوده است؟ HAKHYPE به پایین‌ ترین قیمت تاریخچه گذشته تمام‌ وقت 29.77 USD رسید. حجم معاملات HAKHYPE چقدر است؟ حجم معاملات لحظه ای 24 ساعته برای HAKHYPE برابر است با -- USD . آیا HAKHYPE در سال جاری افزایش خواهد یافت؟ احتمال رشد HAKHYPE در سال جاری وجود دارد که به شرایط بازار و پیشرفت‌ های پروژه بستگی دارد. برای بررسی دقیق‌ تر، به پیش‌ بینی قیمت HAKHYPE مراجعه کنید.

