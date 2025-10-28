پیش‌بینی قیمت Harmonix kHYPE (HAKHYPE) به صورت (USD)

پیش‌ بینی‌ های قیمت Harmonix kHYPE برای سال‌ های 2026، 2027، 2028، 2030 و فراتر را دریافت کنید. میزان رشد بالقوه HAKHYPE را در پنج سال آینده و بیشتر برآورد کنید و بر پایه روندهای بازار و تحلیل احساسات سرمایه‌ گذاران، سناریوهای آتی قیمت را در لحظه شبیه‌ سازی نمایید.

عدد دلخواهی بین 100- تا 1,000 وارد کنید تا پیش‌ بینی قیمت Harmonix kHYPE را دریافت کنید. % محاسبه *سلب مسئولیت: تمام پیش‌ بینی‌ های قیمت بر اساس ورودی کاربر است. -- -- -- 0.00% USD واقعی پیش بینی پیش‌ بینی قیمت Harmonix kHYPE برای سال‌ های از 2025 تا 2050 برای (USD) پیش‌ بینی قیمت Harmonix kHYPE (HAKHYPE) برای سال 2025 (امسال) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Harmonix kHYPE احتمالا رشدی در حدود 0.00% را تجربه کند و تا سال 2025 به سطح معاملاتی تقریبی $ 48.8 برسد. پیش‌ بینی قیمت Harmonix kHYPE (HAKHYPE) برای سال 2026 (سال آینده) بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود Harmonix kHYPE احتمالاً رشدی در حدود 5.00% را تجربه کند و تا سال 2026 به سطح معاملاتی تقریبی $ 51.24 برسد. پیش‌ بینی قیمت Harmonix kHYPE (HAKHYPE) برای سال 2027 (در 2 سال) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت HAKHYPE تا سال 2027 به حدود $ 53.802 برسد و این پیش‌ بینی حاکی از نرخ رشدی در حدود 10.25% است. پیش‌ بینی قیمت Harmonix kHYPE (HAKHYPE) برای سال 2028 (در 3 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود که قیمت HAKHYPE تا سال 2028 به حدود $ 56.4921 برسد و این پیش‌ بینی بیانگر نرخ رشدی در حدود 15.76% است. پیش‌ بینی قیمت Harmonix kHYPE (HAKHYPE) برای سال 2029 (در 4 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌ بینی قیمت فوق، هدف قیمتی HAKHYPE تا سال 2029 حدود $ 59.3167 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 21.55% است. پیش‌ بینی قیمت Harmonix kHYPE (HAKHYPE) برای سال 2030 (در 5 سال آینده) بر اساس ماژول پیش‌بینی قیمت فوق، هدف قیمتی HAKHYPE تا سال 2030 حدود $ 62.2825 برآورد می‌ شود و این پیش‌ بینی نشان‌ دهنده نرخ رشدی در حدود 27.63% است. پیش‌ بینی قیمت Harmonix kHYPE (HAKHYPE) برای سال 2040 (در 15 سال آینده) تا سال 2040، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Harmonix kHYPE احتمالاً رشدی در حدود 107.89% را تجربه کند و به سطح معاملاتی تقریبی $ 101.4516 برسد. پیش‌بینی قیمت برای سال 2050 (25 سال آینده) Harmonix kHYPE (HAKHYPE) تا سال 2050، پیش‌ بینی می‌ شود که قیمت Harmonix kHYPE احتمالاً رشدی در حدود 238.64% را تجربه و به سطح معاملاتی تقریبی $ 165.2541 برسد. سال قیمت رشد 2025 $ 48.8 0.00%

November 27, 2025(30 روز) $ 49.0005 0.41% پیش‌ بینی قیمت امروز Harmonix kHYPE (HAKHYPE) قیمت پیش‌ بینی‌ شده برای HAKHYPE در October 28, 2025(امروز) ، 48.8$ است. این پیش‌ بینی نتیجه محاسبه‌ شده درصد رشد ارائه‌ شده را منعکس می‌ کند و به کاربران تصویری از حرکت بالقوه قیمت برای امروز ارائه می‌ کند. پیش‌ بینی قیمت فردا Harmonix kHYPE (HAKHYPE) برای October 29, 2025(فردا)، پیش‌ بینی قیمت برای HAKHYPE، با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% به میزان 48.8066$ است. این نتایج یک چشم انداز تخمینی برای ارزش توکن بر اساس پارامترهای انتخاب شده ارائه می دهد. پیش‌ بینی قیمت این هفته Harmonix kHYPE (HAKHYPE) تا November 4, 2025(این هفته)، پیش‌ بینی قیمت برای HAKHYPE، با استفاده از 5% نرخ رشد سالانه، 48.8467$ است. این پیش بینی هفتگی بر اساس همان درصد رشد محاسبه می شود تا ایده ای از روند بالقوه قیمت در روزهای آینده ارائه دهد. پیش‌ بینی قیمت Harmonix kHYPE (HAKHYPE) در 30 روز با نگاهی به 30 روز آینده، قیمت پیش بینی شده برای HAKHYPE به میزان 49.0005$ میباشد. این پیش‌ بینی با استفاده از ورودی رشد سالانه 5% برای تخمین میزان ارزش توکن پس از یک ماه به دست می‌ آید.

آمار قیمت فعلی Harmonix kHYPE قیمت فعلی ---- -- تغییر قیمت (24 ساعته) -- ارزش بازار $ 7.15M$ 7.15M $ 7.15M سرمایه در گردش 146.55K 146.55K 146.55K حجم (24 ساعته) ---- -- حجم (24 ساعته) -- قیمت لحظه‌ ای HAKHYPE در حال حاضر -- است. این رمزارز طی 24 ساعت گذشته تغییر قیمتی معادل 0.00% را تجربه کرده و حجم معاملات آن در همین بازه زمانی به حدود -- رسیده است. علاوه بر این، HAKHYPE دارای عرضه در گردش حدود 146.55K واحد است و ارزش بازار کل آن در حال حاضر حدود $ 7.15M برآورد می‌ شود. مشاهده قیمت لحظه ای HAKHYPE

قیمت تاریخی Harmonix kHYPE طبق جدیدترین داده‌ های جمع‌ آوری‌ شده در صفحه قیمت لحظه ای Harmonix kHYPE، قیمت فعلی Harmonix kHYPE برابر با 48.8 USD است. عرضه در گردش Harmonix kHYPE(HAKHYPE) برابر با 146.55K HAKHYPE است که ارزش بازار آن را به $7,151,416 می‌ رساند. دوره تغییر قیمت(%) تغییر قیمت(USD) بالاترین پایین ترین 24 ساعت 2.61% $ 1.24 $ 48.8 $ 46.01

7 روز 32.98% $ 16.0952 $ 49.0564 $ 34.6437

30 روز 13.16% $ 6.4228 $ 49.0564 $ 34.6437 عملکرد 24 ساعته در 24 ساعت گذشته، Harmonix kHYPE حرکت قیمتی 1.24$ را تجربه کرده است که نشان‌ دهنده تغییر 2.61% در ارزش آن است. عملکرد 7 روزه در 7 روز گذشته، Harmonix kHYPE با بالاترین قیمت $49.0564 و پایین‌ ترین قیمت $34.6437 معامله شده است. تغییر قیمت آن 32.98% بوده است. این روند اخیر پتانسیل HAKHYPE برای حرکت بیشتر در بازار را نشان می‌دهد. عملکرد 30 روزه در ماه گذشته، Harmonix kHYPE تغییر 13.16% را تجربه کرده است که معادل حدوداً $6.4228 به ارزش آن اضافه شده است. این نشان می‌دهد که HAKHYPE ممکن است شاهد تغییرات قیمت بیشتری در آینده نزدیک باشد.

ماژول پیش‌ بینی قیمت Harmonix kHYPE (HAKHYPE) چگونه کار می‌کند؟ ماژول پیش‌ بینی قیمت Harmonix kHYPE ابزاری آسان برای استفاده است که به شما کمک می‌ کند تا بر اساس فرضیات رشد خود، قیمت‌ های آینده احتمالی HAKHYPE را تخمین بزنید. چه تریدر باتجربه‌ ای باشید و چه یک سرمایه‌ گذار کنجکاو، این ماژول یک روش ساده و تعاملی برای پیش‌ بینی ارزش آینده توکن ارائه می‌ دهد. 1. پیش‌ بینی رشد خود را وارد کنید برای شروع، درصد رشد مورد نظر خود را وارد کنید که می‌ تواند مثبت یا منفی باشد، بسته به دیدگاه بازار شما. این می‌ تواند بازتابی از انتظارات شما برای Harmonix kHYPE در طول یک سال، پنج سال یا حتی دهه‌ های آینده باشد. 2. محاسبه قیمت آینده پس از وارد کردن نرخ رشد، روی «محاسبه» کلیک کنید. ماژول به‌ طور فوری قیمت آینده پیش‌ بینی‌ شده HAKHYPE را محاسبه کرده و تصویری واضح از نحوه تأثیر پیش‌ بینی شما بر ارزش توکن در طول زمان ارائه می‌ دهد. 3. کاوش در سناریوهای مختلف شما می‌ توانید با نرخ‌ های رشد مختلف آزمایش کنید تا ببینید شرایط مختلف بازار چگونه می‌ تواند قیمت Harmonix kHYPE را تحت تاثیر قرار دهد. این انعطاف‌ پذیری به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خوش‌ بینانه و محتاطانه را تجزیه و تحلیل کرده و به تصمیم‌ گیری آگاهانه‌ تری دست یابید. 4. احساسات کاربران و بینش‌ های جامعه این ماژول همچنین داده‌ های احساسات کاربران را ادغام می‌ کند و به شما این امکان را می‌ دهد که پیش‌ بینی‌ های خود را با دیگر کاربران مقایسه کنید. این ورودی جمعی بینش ارزشمندی در مورد چگونگی درک جامعه از آینده HAKHYPE ارائه می‌دهد. شاخص‌ های فنی برای پیش‌ بینی قیمت برای افزایش دقت پیش‌ بینی، این ماژول از انواع شاخص‌ های فنی و داده‌ های بازار استفاده می‌ کند. این موارد شامل: میانگین متحرک نمایی (EMA): به ردیابی روند قیمت توکن کمک می‌ کند با هموار کردن نوسانات و ارائه بینش در مورد تغییرات بالقوه روند. باندهای بولینگر: نوسانات بازار را اندازه‌ گیری کرده و شرایط احتمالاً خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را شناسایی می‌ کند. شاخص قدرت نسبی (RSI): به ارزیابی حرکت HAKHYPE می‌ پردازد تا مشخص کند که آیا در فاز صعودی یا نزولی است. میانگین متحرک همگرایی و واگرایی (MACD): قدرت و جهت حرکت قیمت‌ ها را ارزیابی می‌کند تا نقاط ورودی و خروجی احتمالی را شناسایی کند. با ترکیب این شاخص‌ ها با داده‌ های بازار در زمان واقعی، این ماژول پیش‌بینی قیمت پویا ارائه می‌ دهد و به شما کمک می‌ کند تا بینش‌ های عمیق‌ تری در مورد پتانسیل آینده Harmonix kHYPE بدست آورید.

چرا پیش‌ بینی قیمت HAKHYPE مهم است؟

پیش‌ بینی قیمت HAKHYPE به دلایل مختلفی اهمیت دارد و سرمایه‌ گذاران به منظور اهداف گوناگونی به آن می‌ پردازند:

توسعه استراتژی سرمایه گذاری: پیش بینی ها به سرمایه گذاران در تدوین استراتژی ها کمک می کند. با تخمین قیمت‌های آتی، آنها می‌توانند تصمیم بگیرند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرند، بفروشند یا نگه دارند.

ارزیابی ریسک: درک حرکت‌های بالقوه قیمت به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا ریسک مرتبط با یک دارایی رمزنگاری خاص را بسنجند. این امر در مدیریت و کاهش خسارات احتمالی ضروری است.

تحلیل بازار: پیش‌بینی‌ها اغلب شامل تجزیه و تحلیل روندهای بازار، اخبار و داده‌های تاریخی است. این تحلیل جامع به سرمایه گذاران در درک پویایی بازار و عوامل موثر بر تغییرات قیمت کمک می کند.

تنوع پورتفولیو: با پیش‌ بینی اینکه کدام ارزهای دیجیتال ممکن است عملکرد خوبی داشته باشند، سرمایه‌ گذاران می‌ توانند پرتفوی خود را بر این اساس متنوع کنند و ریسک را در دارایی‌ های مختلف پخش کنند.

برنامه ریزی بلندمدت: سرمایه گذارانی که به دنبال سودهای بلندمدت هستند، برای شناسایی ارزهای دیجیتال با پتانسیل رشد آتی به پیش بینی ها تکیه می کنند.

آمادگی روانی: دانستن سناریوهای احتمالی قیمت، سرمایه‌ گذاران را از نظر احساسی و مالی برای نوسانات بازار آماده می‌ کند.

تعامل جامعه: پیش‌ بینی‌ های قیمت کریپتو اغلب بحث‌ هایی را در جامعه سرمایه‌ گذاران ایجاد می‌ کند که منجر به درک گسترده‌ تر و خرد جمعی در مورد روندهای بازار می‌ شود.

سوالات متداول (FAQ) آیا HAKHYPE ارزش سرمایه‌ گذاری در حال حاضر را دارد؟ بر اساس پیش‌ بینی‌ ها، انتظار می‌ رود HAKHYPE تا تاریخ undefined به سطح قیمتی حدود -- برسد؛ موضوعی که می‌ تواند این توکن را به گزینه‌ ای قابل‌ توجه برای سرمایه‌ گذاران تبدیل کند. پیش‌ بینی قیمت HAKHYPE در ماه آینده چیست؟ بر اساس ابزار پیش‌ بینی قیمت Harmonix kHYPE (HAKHYPE)، انتظار می‌ رود که قیمت HAKHYPE تا تاریخ undefined به حدود -- برسد. قیمت یک HAKHYPE در سال 2026 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Harmonix kHYPE (HAKHYPE) در حال حاضر -- است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که HAKHYPE تا سال 2026 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی تقریبی -- برسد. قیمت پیش‌ بینی‌ شده‌ ی HAKHYPE در سال 2027 چقدر است؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Harmonix kHYPE (HAKHYPE) به‌ طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2027، قیمت هر واحد HAKHYPE به حدود -- برسد. قیمت تخمینی HAKHYPE در سال 2028 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌ رود Harmonix kHYPE (HAKHYPE) تا سال 2028 حدود 0.00% رشد را تجربه کند و هدف قیمتی برآورد‌شده برای آن در این سال حدود -- باشد. قیمت تخمینی HAKHYPE در سال 2029 چقدر است؟ بر اساس داده‌ های پیش‌ بینی قیمت، انتظار می‌رود Harmonix kHYPE (HAKHYPE) تا سال 2029 حدود 0.00% رشد داشته باشد و هدف قیمتی آن در این سال حدود -- برآورد می‌ شود. قیمت یک HAKHYPE در سال 2030 چقدر خواهد بود؟ قیمت فعلی هر واحد Harmonix kHYPE (HAKHYPE) در حال حاضر -- است. بر اساس پیش‌ بینی‌ های ارائه‌ شده در ماژول تحلیلی فوق، انتظار می‌ رود که HAKHYPE تا سال 2030 حدود 0.00% رشد کند و به سطح قیمتی حدود -- برسد. پیش‌ بینی قیمت HAKHYPE برای سال 2040 چیست؟ پیش‌ بینی می‌ شود که Harmonix kHYPE (HAKHYPE) به‌طور میانگین سالانه حدود 0.00% رشد داشته باشد و تا سال 2040، قیمت هر واحد HAKHYPE به حدود -- برسد.