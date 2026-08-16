قیمت امروز GEOM

قیمت لحظه‌ ای GEOM (GEOM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 20.10% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GEOM به USD برابر با $ 0 برای هر GEOM می‌ باشد.

توکن GEOM در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 214,363 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 948.51M GEOM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GEOM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00149508 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GEOM طی یک ساعت گذشته به میزان -5.05% و در هفت روز اخیر به میزان -69.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 28.72K رسیده است.

اطلاعات بازار GEOM (GEOM)

ارزش بازار $ 214.36K$ 214.36K $ 214.36K حجم (24 ساعته) $ 28.72K$ 28.72K $ 28.72K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 225.72K$ 225.72K $ 225.72K سرمایه در گردش 948.51M 948.51M 948.51M عرضه کل 998,760,615.727463 998,760,615.727463 998,760,615.727463

ارزش بازار فعلی GEOM برابر است با $ 214.36K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 28.72K. عرضه در گردش GEOM برابر است با 948.51M، و عرضه کل آن 998760615.727463 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 225.72K است.