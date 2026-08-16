قیمت امروز Geode Chain

قیمت لحظه‌ ای Geode Chain (GEODE) در حال حاضر برابر با $ 0.00236824 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی GEODE به USD برابر با $ 0.00236824 برای هر GEODE می‌ باشد.

توکن Geode Chain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27,824,040 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 11.75B GEODE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، GEODE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00349236 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز GEODE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 476.42 رسیده است.

اطلاعات بازار Geode Chain (GEODE)

ارزش بازار $ 27.82M$ 27.82M $ 27.82M حجم (24 ساعته) $ 476.42$ 476.42 $ 476.42 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.82M$ 27.82M $ 27.82M سرمایه در گردش 11.75B 11.75B 11.75B عرضه کل 11,754,355,441.29842 11,754,355,441.29842 11,754,355,441.29842

ارزش بازار فعلی Geode Chain برابر است با $ 27.82M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 476.42. عرضه در گردش GEODE برابر است با 11.75B، و عرضه کل آن 11754355441.29842 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.82M است.