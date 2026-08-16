قیمت امروز GameGPT

قیمت لحظه‌ ای GameGPT (DUEL) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DUEL به USD برابر با $ 0 برای هر DUEL می‌ باشد.

توکن GameGPT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 66,964 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 8.35B DUEL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DUEL در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.03294884 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DUEL طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -2.80% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار GameGPT (DUEL)

ارزش بازار $ 66.96K$ 66.96K $ 66.96K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 55,983,487,644.93T$ 55,983,487,644.93T $ 55,983,487,644.93T سرمایه در گردش 8.35B 8.35B 8.35B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی GameGPT برابر است با $ 66.96K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DUEL برابر است با 8.35B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 55,983,487,644.93T است.