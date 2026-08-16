قیمت امروز Emulites

قیمت لحظه‌ ای Emulites (EMULITES) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EMULITES به USD برابر با $ 0 برای هر EMULITES می‌ باشد.

توکن Emulites در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 9,978.23 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.22M EMULITES می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EMULITES در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00466691 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EMULITES طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +6.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Emulites (EMULITES)

ارزش بازار $ 9.98K$ 9.98K $ 9.98K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 9.98K$ 9.98K $ 9.98K سرمایه در گردش 999.22M 999.22M 999.22M عرضه کل 999,221,389.700774 999,221,389.700774 999,221,389.700774

ارزش بازار فعلی Emulites برابر است با $ 9.98K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش EMULITES برابر است با 999.22M، و عرضه کل آن 999221389.700774 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 9.98K است.