قیمت امروز Emerald Security Token

قیمت لحظه‌ ای Emerald Security Token (EMRL.D) در حال حاضر برابر با $ 1.39 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EMRL.D به USD برابر با $ 1.39 برای هر EMRL.D می‌ باشد.

توکن Emerald Security Token در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 34,840,082 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 25.00M EMRL.D می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EMRL.D در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.03 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 1.072 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EMRL.D طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.28K رسیده است.

اطلاعات بازار Emerald Security Token (EMRL.D)

ارزش بازار $ 34.84M$ 34.84M $ 34.84M حجم (24 ساعته) $ 5.28K$ 5.28K $ 5.28K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 139.36M$ 139.36M $ 139.36M سرمایه در گردش 25.00M 25.00M 25.00M عرضه کل 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

ارزش بازار فعلی Emerald Security Token برابر است با $ 34.84M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.28K. عرضه در گردش EMRL.D برابر است با 25.00M، و عرضه کل آن 100000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 139.36M است.