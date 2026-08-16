قیمت امروز EbolaVirus

قیمت لحظه‌ ای EbolaVirus (EBOLA) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 4.78% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EBOLA به USD برابر با $ 0 برای هر EBOLA می‌ باشد.

توکن EbolaVirus در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 65,536 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.37M EBOLA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EBOLA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EBOLA طی یک ساعت گذشته به میزان +14.66% و در هفت روز اخیر به میزان +30.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار EbolaVirus (EBOLA)

ارزش بازار $ 65.54K$ 65.54K $ 65.54K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 65.54K$ 65.54K $ 65.54K سرمایه در گردش 999.37M 999.37M 999.37M عرضه کل 999,369,587.373437 999,369,587.373437 999,369,587.373437

ارزش بازار فعلی EbolaVirus برابر است با $ 65.54K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش EBOLA برابر است با 999.37M، و عرضه کل آن 999369587.373437 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 65.54K است.