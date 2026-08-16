قیمت امروز DUKO

قیمت لحظه‌ ای DUKO (DUKO) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.29% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DUKO به USD برابر با $ 0 برای هر DUKO می‌ باشد.

توکن DUKO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 332,640 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 10.00B DUKO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DUKO در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00726084 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DUKO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.00% و در هفت روز اخیر به میزان -13.24% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار DUKO (DUKO)

ارزش بازار $ 332.64K$ 332.64K $ 332.64K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 332.64K$ 332.64K $ 332.64K سرمایه در گردش 10.00B 10.00B 10.00B عرضه کل 9,998,289,048.68138 9,998,289,048.68138 9,998,289,048.68138

ارزش بازار فعلی DUKO برابر است با $ 332.64K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DUKO برابر است با 10.00B، و عرضه کل آن 9998289048.68138 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 332.64K است.