قیمت امروز Dogechain

قیمت لحظه‌ ای Dogechain (DC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DC به USD برابر با $ 0 برای هر DC می‌ باشد.

توکن Dogechain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,061,739 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 96.92B DC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DC در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00462755 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Dogechain (DC)

ارزش بازار $ 2.06M$ 2.06M $ 2.06M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.61M$ 3.61M $ 3.61M سرمایه در گردش 96.92B 96.92B 96.92B عرضه کل 169,576,384,737.7423 169,576,384,737.7423 169,576,384,737.7423

ارزش بازار فعلی Dogechain برابر است با $ 2.06M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DC برابر است با 96.92B، و عرضه کل آن 169576384737.7423 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.61M است.