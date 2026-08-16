قیمت امروز deployer

قیمت لحظه‌ ای deployer (DEPLOYER) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.11% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DEPLOYER به USD برابر با $ 0 برای هر DEPLOYER می‌ باشد.

توکن deployer در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,817.85 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 502.74M DEPLOYER می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DEPLOYER در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DEPLOYER طی یک ساعت گذشته به میزان +3.84% و در هفت روز اخیر به میزان -25.13% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار deployer (DEPLOYER)

ارزش بازار $ 11.82K$ 11.82K $ 11.82K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 23.51K$ 23.51K $ 23.51K سرمایه در گردش 502.74M 502.74M 502.74M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی deployer برابر است با $ 11.82K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DEPLOYER برابر است با 502.74M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 23.51K است.