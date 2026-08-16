قیمت امروز DebtReliefBot

قیمت لحظه‌ ای DebtReliefBot (DRB) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.84% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DRB به USD برابر با $ 0 برای هر DRB می‌ باشد.

توکن DebtReliefBot در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,787,442 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B DRB می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DRB در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DRB طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -4.29% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار DebtReliefBot (DRB)

ارزش بازار $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 2.79M$ 2.79M $ 2.79M سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی DebtReliefBot برابر است با $ 2.79M، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DRB برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 2.79M است.