قیمت امروز Daimon

قیمت لحظه‌ ای Daimon (DAIMON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DAIMON به USD برابر با $ 0 برای هر DAIMON می‌ باشد.

توکن Daimon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 26,809 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 95.03B DAIMON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DAIMON در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DAIMON طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -3.50% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Daimon (DAIMON)

ارزش بازار $ 26.81K$ 26.81K $ 26.81K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 26.81K$ 26.81K $ 26.81K سرمایه در گردش 95.03B 95.03B 95.03B عرضه کل 95,028,978,891.58144 95,028,978,891.58144 95,028,978,891.58144

ارزش بازار فعلی Daimon برابر است با $ 26.81K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DAIMON برابر است با 95.03B، و عرضه کل آن 95028978891.58144 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 26.81K است.