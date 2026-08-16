قیمت امروز Daemon

قیمت لحظه‌ ای Daemon (DAEMON) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.25% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی DAEMON به USD برابر با $ 0 برای هر DAEMON می‌ باشد.

توکن Daemon در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 12,309.3 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 986.22M DAEMON می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، DAEMON در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00201915 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز DAEMON طی یک ساعت گذشته به میزان +1.66% و در هفت روز اخیر به میزان -15.42% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Daemon (DAEMON)

ارزش بازار $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K سرمایه در گردش 986.22M 986.22M 986.22M عرضه کل 999,700,660.883193 999,700,660.883193 999,700,660.883193

ارزش بازار فعلی Daemon برابر است با $ 12.31K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش DAEMON برابر است با 986.22M، و عرضه کل آن 999700660.883193 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 12.31K است.