قیمت امروز cummunity

قیمت لحظه‌ ای cummunity (CUM) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 3.06% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CUM به USD برابر با $ 0 برای هر CUM می‌ باشد.

توکن cummunity در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 15,428.29 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.76M CUM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CUM در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00196824 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CUM طی یک ساعت گذشته به میزان +1.29% و در هفت روز اخیر به میزان +6.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار cummunity (CUM)

ارزش بازار $ 15.43K$ 15.43K $ 15.43K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 15.43K$ 15.43K $ 15.43K سرمایه در گردش 999.76M 999.76M 999.76M عرضه کل 999,764,728.379198 999,764,728.379198 999,764,728.379198

ارزش بازار فعلی cummunity برابر است با $ 15.43K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CUM برابر است با 999.76M، و عرضه کل آن 999764728.379198 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 15.43K است.