قیمت امروز Clarity Protocol

قیمت لحظه‌ ای Clarity Protocol (FOLD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FOLD به USD برابر با $ 0 برای هر FOLD می‌ باشد.

توکن Clarity Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27,532 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 879.99M FOLD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FOLD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00202191 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FOLD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -49.58% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Clarity Protocol (FOLD)

ارزش بازار $ 27.53K$ 27.53K $ 27.53K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 31.29K$ 31.29K $ 31.29K سرمایه در گردش 879.99M 879.99M 879.99M عرضه کل 999,990,875.517014 999,990,875.517014 999,990,875.517014

ارزش بازار فعلی Clarity Protocol برابر است با $ 27.53K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FOLD برابر است با 879.99M، و عرضه کل آن 999990875.517014 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 31.29K است.