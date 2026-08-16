قیمت امروز ChowdLaunch

قیمت لحظه‌ ای ChowdLaunch (CHWDR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.27% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHWDR به USD برابر با $ 0 برای هر CHWDR می‌ باشد.

توکن ChowdLaunch در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 132,904 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 984.31M CHWDR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHWDR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHWDR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.55% و در هفت روز اخیر به میزان -57.90% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.64K رسیده است.

اطلاعات بازار ChowdLaunch (CHWDR)

ارزش بازار $ 132.90K$ 132.90K $ 132.90K حجم (24 ساعته) $ 4.64K$ 4.64K $ 4.64K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 132.90K$ 132.90K $ 132.90K سرمایه در گردش 984.31M 984.31M 984.31M عرضه کل 984,311,549.247759 984,311,549.247759 984,311,549.247759

ارزش بازار فعلی ChowdLaunch برابر است با $ 132.90K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.64K. عرضه در گردش CHWDR برابر است با 984.31M، و عرضه کل آن 984311549.247759 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 132.90K است.