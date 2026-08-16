قیمت امروز Chibification

قیمت لحظه‌ ای Chibification (CHIBI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.92% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CHIBI به USD برابر با $ 0 برای هر CHIBI می‌ باشد.

توکن Chibification در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 37,408 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.74M CHIBI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CHIBI در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00131443 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CHIBI طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -24.78% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Chibification (CHIBI)

ارزش بازار $ 37.41K$ 37.41K $ 37.41K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 37.41K$ 37.41K $ 37.41K سرمایه در گردش 999.74M 999.74M 999.74M عرضه کل 999,742,044.047309 999,742,044.047309 999,742,044.047309

ارزش بازار فعلی Chibification برابر است با $ 37.41K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CHIBI برابر است با 999.74M، و عرضه کل آن 999742044.047309 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 37.41K است.