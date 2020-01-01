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برترین توکن‌ های اکوسیستم Telos بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Telos را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,161.83
-0.02%
+0.29%
-2.68%
$ 7.36B
$ 1.24
2
Stargate Bridged USDC
Stargate Bridged USDC
USDC.E
$ 1.001
+0.10%
+0.01%
+0.33%
$ 34.03M
$ 3.11M
3
Wrapped POL
Wrapped POL
WPOL
$ 0.075419
0.00%
+0.01%
-2.86%
$ 19.60M
$ 2.15M
4
Banana Gun
Banana Gun
BANANA
$ 3.911
+0.46%
+3.21%
+5.53%
$ 15.61M
$ 18.44K
5
Stargate Bridged WETH
Stargate Bridged WETH
WETH
$ 1,881.32
+0.05%
+0.00%
-1.00%
$ 13.81M
$ 126.92K
6
Telos
Telos
TLOS
$ 0.029721
-0.07%
-0.56%
+32.42%
$ 13.35M
$ 2.22M
7
Elk Finance
Elk Finance
ELK
$ 0.00799743
-0.04%
+0.04%
+2.10%
$ 128.44K
$ 97.03

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Telos چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Telos به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 7 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $7.45B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Telos چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Telos که در MEXC رصد می‌شوند، توکن BANANA با ثبت تغییر قیمتی 3.21% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Telos در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 7 توکن از دسته اکوسیستم Telos را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Telos می‌توان به WBTC, USDC.E, WPOL اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Telos چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Telos در حال حاضر حدود $7.45B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Telos، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.