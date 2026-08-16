قیمت امروز Strata Junior USDe

قیمت لحظه‌ ای Strata Junior USDe (JRUSDE) در حال حاضر برابر با $ 1.069 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی JRUSDE به USD برابر با $ 1.069 برای هر JRUSDE می‌ باشد.

توکن Strata Junior USDe در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6,843,588 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 6.40M JRUSDE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، JRUSDE در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.07 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.997969 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز JRUSDE طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان +0.31% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 153.58 رسیده است.

اطلاعات بازار Strata Junior USDe (JRUSDE)

ارزش بازار $ 6.84M$ 6.84M $ 6.84M حجم (24 ساعته) $ 153.58$ 153.58 $ 153.58 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 6.84M$ 6.84M $ 6.84M سرمایه در گردش 6.40M 6.40M 6.40M عرضه کل 6,401,919.534366707 6,401,919.534366707 6,401,919.534366707

ارزش بازار فعلی Strata Junior USDe برابر است با $ 6.84M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 153.58. عرضه در گردش JRUSDE برابر است با 6.40M، و عرضه کل آن 6401919.534366707 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 6.84M است.