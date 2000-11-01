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برترین توکن‌ های اکوسیستم Mode بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Mode را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
USDCoin
USDCoin
USDC
$ 1.00095
0.00%
+0.01%
+0.03%
$ 74.87B
$ 30.92M
2
Wrapped BTC
Wrapped BTC
WBTC
$ 63,169.11
+0.04%
+0.37%
-2.96%
$ 7.35B
$ 1.24
3
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.577
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
4
Ethena USDe
Ethena USDe
USDE
$ 1.0008
-0.01%
0.00%
+0.01%
$ 4.49B
$ 248.79K
5
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,068.96
0.00%
+1.64%
-2.75%
$ 3.37B
$ 0.09
6
Ethena Staked USDe
Ethena Staked USDe
SUSDE
$ 1.24
0.00%
0.00%
0.00%
$ 1.41B
$ 4.00M
7
Kelp DAO Restaked ETH
Kelp DAO Restaked ETH
RSETH
$ 2,022.97
+0.04%
+0.00%
-1.91%
$ 863.75M
$ 21.56K
8
Ethena
Ethena
ENA
$ 0.08446
-0.01%
+0.87%
-3.45%
$ 783.37M
$ 1.60M
9
Solv Protocol BTC
Solv Protocol BTC
SOLVBTC
$ 62,966
+0.01%
+0.00%
-2.91%
$ 409.55M
$ 8.08K
10
Universal BTC
Universal BTC
UNIBTC
$ 62,694
+0.05%
+0.00%
-2.87%
$ 187.02M
$ 613.66
11
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999813
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 113.39M
$ 1.61M
12
Renzo Restaked ETH
Renzo Restaked ETH
EZETH
$ 2,037.54
+0.09%
+0.00%
-1.71%
$ 86.62M
$ 5.06K
13
Wrapped rsETH
Wrapped rsETH
WRSETH
$ 1,979.74
+0.07%
-0.01%
-2.12%
$ 35.06M
$ 165.95
14
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.59M
$ 57.18K
15
AnkrNetwork
AnkrNetwork
ANKR
$ 0.003394
+0.47%
+1.61%
-6.09%
$ 34.07M
$ 16.42M
16
Peapods Finance
Peapods Finance
PEAS
$ 1.83
0.00%
0.00%
+1.67%
$ 18.19M
$ 28.03K
17
Ankr Staked ETH
Ankr Staked ETH
ANKRETH
$ 2,318.49
+0.07%
+0.01%
-2.06%
$ 15.99M
$ 11.53K
18
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.288313
+0.20%
+0.02%
-10.18%
$ 15.55M
$ 69.66K
19
Autonolas
Autonolas
OLAS
$ 0.01887
+0.74%
-1.96%
-27.94%
$ 4.25M
$ 3.32M
20
Stargate Bridged USDT0
Stargate Bridged USDT0
USDT0
$ 0.998775
-0.01%
0.00%
+0.10%
$ 1.09M
$ 14.41K
21
$ 0.001743
-0.06%
+4.82%
-8.14%
$ 1.05M
$ 39.38M
22
OpenUSDT
OpenUSDT
OUSDT
$ 0.998486
+0.04%
0.00%
-0.03%
$ 809.46K
$ 120.95K
23
Mode
Mode
MODE
$ 4.302E-5
-0.05%
+3.50%
+2.36%
$ 332.70K
--
24
Ice Open Network
Ice Open Network
ION
$ 0.000088
0.00%
0.00%
+15.38%
--
$ 119.05M

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Mode چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Mode به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 24 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $100.38B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Mode چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Mode که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Mode در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 24 توکن از دسته اکوسیستم Mode را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Mode می‌توان به USDC, WBTC, LINK اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Mode چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Mode در حال حاضر حدود $100.38B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Mode، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.