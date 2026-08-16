قیمت امروز Router Protocol

قیمت لحظه‌ ای Router Protocol (ROUTE) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.18% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ROUTE به USD برابر با $ 0 برای هر ROUTE می‌ باشد.

توکن Router Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 56,014 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 678.74M ROUTE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ROUTE در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.080785 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ROUTE طی یک ساعت گذشته به میزان -0.14% و در هفت روز اخیر به میزان -8.63% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Router Protocol (ROUTE)

ارزش بازار $ 56.01K$ 56.01K $ 56.01K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 81.05K$ 81.05K $ 81.05K سرمایه در گردش 678.74M 678.74M 678.74M عرضه کل 982,072,351.3008 982,072,351.3008 982,072,351.3008

ارزش بازار فعلی Router Protocol برابر است با $ 56.01K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ROUTE برابر است با 678.74M، و عرضه کل آن 982072351.3008 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 81.05K است.