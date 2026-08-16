قیمت امروز Self Chain

قیمت لحظه‌ ای Self Chain (SLF) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SLF به USD برابر با $ 0 برای هر SLF می‌ باشد.

توکن Self Chain در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 61,999 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 167.00M SLF می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SLF در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.823368 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SLF طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 47.89K رسیده است.

اطلاعات بازار Self Chain (SLF)

ارزش بازار $ 62.00K$ 62.00K $ 62.00K حجم (24 ساعته) $ 47.89K$ 47.89K $ 47.89K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 124.74K$ 124.74K $ 124.74K سرمایه در گردش 167.00M 167.00M 167.00M عرضه کل 336,000,000.0 336,000,000.0 336,000,000.0

ارزش بازار فعلی Self Chain برابر است با $ 62.00K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 47.89K. عرضه در گردش SLF برابر است با 167.00M، و عرضه کل آن 336000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 124.74K است.