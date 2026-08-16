قیمت امروز Velora

قیمت لحظه‌ ای Velora (VLR) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 6.47% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی VLR به USD برابر با $ 0 برای هر VLR می‌ باشد.

توکن Velora در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 720,307 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.67B VLR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، VLR در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.064575 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز VLR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.01% و در هفت روز اخیر به میزان +51.58% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 290.58 رسیده است.

اطلاعات بازار Velora (VLR)

ارزش بازار $ 720.31K$ 720.31K $ 720.31K حجم (24 ساعته) $ 290.58$ 290.58 $ 290.58 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 862.31K$ 862.31K $ 862.31K سرمایه در گردش 1.67B 1.67B 1.67B عرضه کل 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Velora برابر است با $ 720.31K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 290.58. عرضه در گردش VLR برابر است با 1.67B، و عرضه کل آن 2000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 862.31K است.