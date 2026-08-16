قیمت امروز SparkDEX Staked FLR

قیمت لحظه‌ ای SparkDEX Staked FLR (STFLR) در حال حاضر برابر با $ 0.00619208 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.24% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STFLR به USD برابر با $ 0.00619208 برای هر STFLR می‌ باشد.

توکن SparkDEX Staked FLR در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,691,783 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 273.22M STFLR می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STFLR در بازه‌ ای بین $ 0.00615252 (حداقل) و $ 0.00620583 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01056251 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00583454 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STFLR طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -2.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.52K رسیده است.

اطلاعات بازار SparkDEX Staked FLR (STFLR)

ارزش بازار $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M حجم (24 ساعته) $ 8.52K$ 8.52K $ 8.52K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M سرمایه در گردش 273.22M 273.22M 273.22M عرضه کل 273,217,009.3753114 273,217,009.3753114 273,217,009.3753114

ارزش بازار فعلی SparkDEX Staked FLR برابر است با $ 1.69M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.52K. عرضه در گردش STFLR برابر است با 273.22M، و عرضه کل آن 273217009.3753114 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.69M است.