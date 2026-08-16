قیمت امروز Firelight Staked XRP

قیمت لحظه‌ ای Firelight Staked XRP (STXRP) در حال حاضر برابر با $ 1.001 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.98% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی STXRP به USD برابر با $ 1.001 برای هر STXRP می‌ باشد.

توکن Firelight Staked XRP در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 56,858,529 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 56.78M STXRP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، STXRP در بازه‌ ای بین $ 0.991576 (حداقل) و $ 1.004 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.4 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.961388 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز STXRP طی یک ساعت گذشته به میزان +0.08% و در هفت روز اخیر به میزان -2.20% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 13.67K رسیده است.

اطلاعات بازار Firelight Staked XRP (STXRP)

ارزش بازار $ 56.86M$ 56.86M $ 56.86M حجم (24 ساعته) $ 13.67K$ 13.67K $ 13.67K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 56.86M$ 56.86M $ 56.86M سرمایه در گردش 56.78M 56.78M 56.78M عرضه کل 56,784,410.852294 56,784,410.852294 56,784,410.852294

ارزش بازار فعلی Firelight Staked XRP برابر است با $ 56.86M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 13.67K. عرضه در گردش STXRP برابر است با 56.78M، و عرضه کل آن 56784410.852294 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 56.86M است.