قیمت امروز Enosys Loans CDP

قیمت لحظه‌ ای Enosys Loans CDP (CDP) در حال حاضر برابر با $ 0.995468 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.07% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CDP به USD برابر با $ 0.995468 برای هر CDP می‌ باشد.

توکن Enosys Loans CDP در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 3,092,451 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 3.11M CDP می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CDP در بازه‌ ای بین $ 0.993649 (حداقل) و $ 0.995999 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.09 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.953705 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CDP طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.35% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 23.89K رسیده است.

اطلاعات بازار Enosys Loans CDP (CDP)

ارزش بازار $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M حجم (24 ساعته) $ 23.89K$ 23.89K $ 23.89K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 3.09M$ 3.09M $ 3.09M سرمایه در گردش 3.11M 3.11M 3.11M عرضه کل 3,107,076.480864701 3,107,076.480864701 3,107,076.480864701

ارزش بازار فعلی Enosys Loans CDP برابر است با $ 3.09M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 23.89K. عرضه در گردش CDP برابر است با 3.11M، و عرضه کل آن 3107076.480864701 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 3.09M است.