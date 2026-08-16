قیمت امروز Cyclo cyWETH

قیمت لحظه‌ ای Cyclo cyWETH (CYWETH) در حال حاضر برابر با $ 0.315398 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CYWETH به USD برابر با $ 0.315398 برای هر CYWETH می‌ باشد.

توکن Cyclo cyWETH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 33,116 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 105.00K CYWETH می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CYWETH در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.679462 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.171952 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CYWETH طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -0.02% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.16 رسیده است.

اطلاعات بازار Cyclo cyWETH (CYWETH)

ارزش بازار $ 33.12K$ 33.12K $ 33.12K حجم (24 ساعته) $ 1.16$ 1.16 $ 1.16 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 33.12K$ 33.12K $ 33.12K سرمایه در گردش 105.00K 105.00K 105.00K عرضه کل 104,997.3765698603 104,997.3765698603 104,997.3765698603

ارزش بازار فعلی Cyclo cyWETH برابر است با $ 33.12K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.16. عرضه در گردش CYWETH برابر است با 105.00K، و عرضه کل آن 104997.3765698603 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 33.12K است.