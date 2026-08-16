قیمت امروز Exotic Markets

قیمت لحظه‌ ای Exotic Markets (EXO) در حال حاضر برابر با $ 0.084652 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.01% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی EXO به USD برابر با $ 0.084652 برای هر EXO می‌ باشد.

توکن Exotic Markets در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 77,030 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 709.98K EXO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، EXO در بازه‌ ای بین $ 0.084436 (حداقل) و $ 0.084943 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 10.78 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.077024 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز EXO طی یک ساعت گذشته به میزان -0.12% و در هفت روز اخیر به میزان -2.49% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 4.80 رسیده است.

اطلاعات بازار Exotic Markets (EXO)

ارزش بازار $ 77.03K$ 77.03K $ 77.03K حجم (24 ساعته) $ 4.80$ 4.80 $ 4.80 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 846.50K$ 846.50K $ 846.50K سرمایه در گردش 709.98K 709.98K 709.98K عرضه کل 9,999,977.061031 9,999,977.061031 9,999,977.061031

ارزش بازار فعلی Exotic Markets برابر است با $ 77.03K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 4.80. عرضه در گردش EXO برابر است با 709.98K، و عرضه کل آن 9999977.061031 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 846.50K است.