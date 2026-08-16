قیمت امروز Depinsim

قیمت لحظه‌ ای Depinsim (ESIM) در حال حاضر برابر با $ 0.03038674 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.52% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ESIM به USD برابر با $ 0.03038674 برای هر ESIM می‌ باشد.

توکن Depinsim در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 4,086,987 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 134.50M ESIM می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ESIM در بازه‌ ای بین $ 0.02949366 (حداقل) و $ 0.03861492 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.144218 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00300367 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ESIM طی یک ساعت گذشته به میزان +0.63% و در هفت روز اخیر به میزان -14.30% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 523.95K رسیده است.

اطلاعات بازار Depinsim (ESIM)

ارزش بازار $ 4.09M$ 4.09M $ 4.09M حجم (24 ساعته) $ 523.95K$ 523.95K $ 523.95K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 30.39M$ 30.39M $ 30.39M سرمایه در گردش 134.50M 134.50M 134.50M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Depinsim برابر است با $ 4.09M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 523.95K. عرضه در گردش ESIM برابر است با 134.50M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 30.39M است.