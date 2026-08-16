قیمت امروز Carbon Browser

قیمت لحظه‌ ای Carbon Browser (CSIX) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CSIX به USD برابر با $ 0 برای هر CSIX می‌ باشد.

توکن Carbon Browser در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 83,685 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 905.33M CSIX می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CSIX در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.427301 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CSIX طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Carbon Browser (CSIX)

ارزش بازار $ 83.69K$ 83.69K $ 83.69K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 83.69K$ 83.69K $ 83.69K سرمایه در گردش 905.33M 905.33M 905.33M عرضه کل 905,328,220.4128796 905,328,220.4128796 905,328,220.4128796

ارزش بازار فعلی Carbon Browser برابر است با $ 83.69K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش CSIX برابر است با 905.33M، و عرضه کل آن 905328220.4128796 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 83.69K است.