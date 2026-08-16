قیمت امروز CANTO

قیمت لحظه‌ ای CANTO (CANTO) در حال حاضر برابر با $ 0.00110183 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی CANTO به USD برابر با $ 0.00110183 برای هر CANTO می‌ باشد.

توکن CANTO در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 670,425 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 608.47M CANTO می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، CANTO در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.764501 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز CANTO طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 172.09 رسیده است.

اطلاعات بازار CANTO (CANTO)

ارزش بازار $ 670.43K$ 670.43K $ 670.43K حجم (24 ساعته) $ 172.09$ 172.09 $ 172.09 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.10M$ 1.10M $ 1.10M سرمایه در گردش 608.47M 608.47M 608.47M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی CANTO برابر است با $ 670.43K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 172.09. عرضه در گردش CANTO برابر است با 608.47M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.10M است.