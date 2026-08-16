قیمت امروز Bubble Protocol

قیمت لحظه‌ ای Bubble Protocol (BPL) در حال حاضر برابر با $ 0.03269222 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 14.41% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BPL به USD برابر با $ 0.03269222 برای هر BPL می‌ باشد.

توکن Bubble Protocol در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 653,847 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 20.00M BPL می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BPL در بازه‌ ای بین $ 0.02752977 (حداقل) و $ 0.03842853 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.054526 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.0245755 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BPL طی یک ساعت گذشته به میزان +3.09% و در هفت روز اخیر به میزان +17.99% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.03K رسیده است.

اطلاعات بازار Bubble Protocol (BPL)

ارزش بازار $ 653.85K$ 653.85K $ 653.85K حجم (24 ساعته) $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 653.85K$ 653.85K $ 653.85K سرمایه در گردش 20.00M 20.00M 20.00M عرضه کل 20,000,000.0 20,000,000.0 20,000,000.0

ارزش بازار فعلی Bubble Protocol برابر است با $ 653.85K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.03K. عرضه در گردش BPL برابر است با 20.00M، و عرضه کل آن 20000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 653.85K است.