قیمت امروز Bitsota

قیمت لحظه‌ ای Bitsota (SN94) در حال حاضر برابر با $ 0.654311 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.12% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی SN94 به USD برابر با $ 0.654311 برای هر SN94 می‌ باشد.

توکن Bitsota در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 984,673 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.50M SN94 می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، SN94 در بازه‌ ای بین $ 0.646451 (حداقل) و $ 0.677879 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 3.09 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00716169 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز SN94 طی یک ساعت گذشته به میزان +1.18% و در هفت روز اخیر به میزان -18.60% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 70.25K رسیده است.

اطلاعات بازار Bitsota (SN94)

ارزش بازار $ 984.67K$ 984.67K $ 984.67K حجم (24 ساعته) $ 70.25K$ 70.25K $ 70.25K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 984.67K$ 984.67K $ 984.67K سرمایه در گردش 1.50M 1.50M 1.50M عرضه کل 1,504,936.01201479 1,504,936.01201479 1,504,936.01201479

ارزش بازار فعلی Bitsota برابر است با $ 984.67K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 70.25K. عرضه در گردش SN94 برابر است با 1.50M، و عرضه کل آن 1504936.01201479 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 984.67K است.