قیمت امروز Biswap

قیمت لحظه‌ ای Biswap (BSW) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.37% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BSW به USD برابر با $ 0 برای هر BSW می‌ باشد.

توکن Biswap در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 174,981 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 498.98M BSW می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BSW در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 2.1 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BSW طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -3.03% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 299.11 رسیده است.

اطلاعات بازار Biswap (BSW)

ارزش بازار $ 174.98K$ 174.98K $ 174.98K حجم (24 ساعته) $ 299.11$ 299.11 $ 299.11 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 245,474,763,347.30T$ 245,474,763,347.30T $ 245,474,763,347.30T سرمایه در گردش 498.98M 498.98M 498.98M عرضه کل 576,898,100.0 576,898,100.0 576,898,100.0

ارزش بازار فعلی Biswap برابر است با $ 174.98K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 299.11. عرضه در گردش BSW برابر است با 498.98M، و عرضه کل آن 576898100.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 245,474,763,347.30T است.