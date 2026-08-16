قیمت امروز BILLBOARD

قیمت لحظه‌ ای BILLBOARD (BILLBOARD) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 9.53% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BILLBOARD به USD برابر با $ 0 برای هر BILLBOARD می‌ باشد.

توکن BILLBOARD در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 17,061.78 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 937.54M BILLBOARD می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BILLBOARD در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BILLBOARD طی یک ساعت گذشته به میزان -0.07% و در هفت روز اخیر به میزان -12.92% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار BILLBOARD (BILLBOARD)

ارزش بازار $ 17.06K$ 17.06K $ 17.06K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.06K$ 17.06K $ 17.06K سرمایه در گردش 937.54M 937.54M 937.54M عرضه کل 937,536,462.207294 937,536,462.207294 937,536,462.207294

ارزش بازار فعلی BILLBOARD برابر است با $ 17.06K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BILLBOARD برابر است با 937.54M، و عرضه کل آن 937536462.207294 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.06K است.