قیمت امروز Bejibun

قیمت لحظه‌ ای Bejibun (BJBN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.51% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BJBN به USD برابر با $ 0 برای هر BJBN می‌ باشد.

توکن Bejibun در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 11,117.93 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 999.07M BJBN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BJBN در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BJBN طی یک ساعت گذشته به میزان -0.03% و در هفت روز اخیر به میزان -28.77% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Bejibun (BJBN)

ارزش بازار $ 11.12K$ 11.12K $ 11.12K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 11.12K$ 11.12K $ 11.12K سرمایه در گردش 999.07M 999.07M 999.07M عرضه کل 999,067,191.56417 999,067,191.56417 999,067,191.56417

ارزش بازار فعلی Bejibun برابر است با $ 11.12K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش BJBN برابر است با 999.07M، و عرضه کل آن 999067191.56417 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 11.12K است.