قیمت امروز Based Froc

قیمت لحظه‌ ای Based Froc (FROC) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.59% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی FROC به USD برابر با $ 0 برای هر FROC می‌ باشد.

توکن Based Froc در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 94,982 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 100.00B FROC می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، FROC در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز FROC طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.76% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Based Froc (FROC)

ارزش بازار $ 94.98K$ 94.98K $ 94.98K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 94.98K$ 94.98K $ 94.98K سرمایه در گردش 100.00B 100.00B 100.00B عرضه کل 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Based Froc برابر است با $ 94.98K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش FROC برابر است با 100.00B، و عرضه کل آن 100000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 94.98K است.