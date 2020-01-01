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برترین توکن‌ های بازی‌های ورزشی بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش بازی‌های ورزشی را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
GMT
GMT
GMT
$ 0.00622037
-2.02%
-0.00%
-9.37%
$ 19.36M
$ 5.43M
2
PowerSnookerCoin
PowerSnookerCoin
PSC
$ 0.00367322
0.00%
--
0.00%
$ 2.20M
$ 296.18
3
Foxsy AI
Foxsy AI
FOXSY
$ 0.0016742
0.00%
-0.74%
-7.86%
$ 1.91M
$ 15.16M
4
Crown by Third Time Games
Crown by Third Time Games
CROWN
$ 0.00445187
+0.08%
-0.10%
+72.32%
$ 1.11M
$ 11.88K
5
Karate Combat
Karate Combat
KARATE
$ 1.67E-5
0.00%
-0.10%
-5.38%
$ 1.11M
--
6
XAYA
XAYA
WCHI
$ 0.01147617
-0.05%
+0.02%
-1.07%
$ 668.19K
$ 315.34
7
Step App
Step App
FITFI
$ 0.00010536
-9.63%
-0.28%
-26.61%
$ 484.64K
$ 505.65K
8
Ballies
Ballies
BALL
$ 0.00990017
-0.45%
-0.00%
+11.78%
$ 316.37K
$ 191.37
9
Fabwelt
Fabwelt
WELT
$ 0.0002013
0.00%
--
+0.01%
$ 74.07K
$ 3.49
10
DuelNow
DuelNow
DNOW
$ 2.391E-5
0.00%
-0.90%
-0.91%
$ 23.91K
--
11
Striker League
Striker League
MBS
$ 3.734E-5
0.00%
-93.70%
0.00%
$ 23.35K
--

سوالات متداول

توکن‌ های بازی‌های ورزشی چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های بازی‌های ورزشی به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 11 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $27.28M می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن بازی‌های ورزشی چیست؟
در میان توکن‌ های دسته بازی‌های ورزشی که در MEXC رصد می‌شوند، توکن WCHI با ثبت تغییر قیمتی 0.02% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن بازی‌های ورزشی در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 11 توکن از دسته بازی‌های ورزشی را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص بازی‌های ورزشی می‌توان به GMT, PSC, FOXSY اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته بازی‌های ورزشی چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های بازی‌های ورزشی در حال حاضر حدود $27.28M برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش بازی‌های ورزشی، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.