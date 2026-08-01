قیمت امروز Backstage

قیمت لحظه‌ ای Backstage (BKS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.03% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی BKS به USD برابر با $ 0 برای هر BKS می‌ باشد.

توکن Backstage در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 206,522 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 729.13M BKS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، BKS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01620095 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز BKS طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -25.11% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.29K رسیده است.

اطلاعات بازار Backstage (BKS)

ارزش بازار $ 206.52K$ 206.52K $ 206.52K حجم (24 ساعته) $ 1.29K$ 1.29K $ 1.29K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 283.24K$ 283.24K $ 283.24K سرمایه در گردش 729.13M 729.13M 729.13M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Backstage برابر است با $ 206.52K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.29K. عرضه در گردش BKS برابر است با 729.13M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 283.24K است.