قیمت امروز aZen

قیمت لحظه‌ ای aZen (AZEN) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AZEN به USD برابر با $ 0 برای هر AZEN می‌ باشد.

توکن aZen در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,202,390 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 2.43B AZEN می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AZEN در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00324177 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AZEN طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان 0.00% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 39.26 رسیده است.

اطلاعات بازار aZen (AZEN)

ارزش بازار $ 1.20M$ 1.20M $ 1.20M حجم (24 ساعته) $ 39.26$ 39.26 $ 39.26 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M سرمایه در گردش 2.43B 2.43B 2.43B عرضه کل 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی aZen برابر است با $ 1.20M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 39.26. عرضه در گردش AZEN برابر است با 2.43B، و عرضه کل آن 10000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 4.94M است.