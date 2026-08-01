قیمت امروز Autocompounding Voting KAT

قیمت لحظه‌ ای Autocompounding Voting KAT (AVKAT) در حال حاضر برابر با $ 0.00544921 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 2.78% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AVKAT به USD برابر با $ 0.00544921 برای هر AVKAT می‌ باشد.

توکن Autocompounding Voting KAT در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,155,497 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 211.86M AVKAT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AVKAT در بازه‌ ای بین $ 0.0052903 (حداقل) و $ 0.00558987 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.02173927 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00508837 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AVKAT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.45% و در هفت روز اخیر به میزان -6.14% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 362.54 رسیده است.

اطلاعات بازار Autocompounding Voting KAT (AVKAT)

ارزش بازار $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M حجم (24 ساعته) $ 362.54$ 362.54 $ 362.54 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.16M$ 1.16M $ 1.16M سرمایه در گردش 211.86M 211.86M 211.86M عرضه کل 211,857,822.871418 211,857,822.871418 211,857,822.871418

ارزش بازار فعلی Autocompounding Voting KAT برابر است با $ 1.16M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 362.54. عرضه در گردش AVKAT برابر است با 211.86M، و عرضه کل آن 211857822.871418 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.16M است.