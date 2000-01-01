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برترین توکن‌ های اکوسیستم Katana بر اساس ارزش بازار

برترین کوین‌ های پربازده در بخش اکوسیستم Katana را بررسی کنید. کوین‌ های زیر بر اساس ارزش بازار رتبه‌ بندی شده‌ اند و به شما کمک می‌کنند روندهای بازار را به‌ راحتی دنبال کرده و فرصت‌های معاملاتی را شناسایی کنید.

#
کوین
قیمت
7 روز گذشته
اقدام
1
Chainlink
Chainlink
LINK
$ 9.563
-0.16%
+6.85%
+15.26%
$ 6.28B
$ 90.67K
2
Wrapped eETH
Wrapped eETH
WEETH
$ 2,068.96
0.00%
+1.64%
-2.75%
$ 3.37B
$ 0.09
3
MORPHO
MORPHO
MORPHO
$ 1.9605
-0.07%
+1.02%
+0.86%
$ 982.01M
$ 50.56K
4
Polygon Ecosystem
Polygon Ecosystem
POL
$ 0.07553
+0.07%
+1.21%
-3.28%
$ 805.25M
$ 1.55M
5
Jito Staked SOL
Jito Staked SOL
JITOSOL
$ 97.81
+0.04%
+0.01%
-1.55%
$ 754.83M
$ 6.93M
6
Lombard BTC
Lombard BTC
LBTC
$ 63,335
+0.01%
+0.00%
-2.98%
$ 649.34M
$ 288.49K
7
AUSD
AUSD
AUSD
$ 0.999115
0.00%
0.00%
-0.04%
$ 212.73M
$ 1.59M
8
Frax USD
Frax USD
FRXUSD
$ 0.999813
0.00%
-0.00%
0.00%
$ 113.39M
$ 1.61M
9
Wrapped Savings rUSD
Wrapped Savings rUSD
WSRUSD
$ 1.093
0.00%
0.00%
+0.09%
$ 58.05M
--
10
SUSHI
SUSHI
SUSHI
$ 0.1602
+0.38%
+1.39%
-6.70%
$ 45.95M
$ 389.21K
11
Frax Staked frxUSD
Frax Staked frxUSD
SFRXUSD
$ 1.21
0.00%
0.00%
0.00%
$ 34.59M
$ 57.18K
12
Wrapped FRAX
Wrapped FRAX
WFRAX
$ 0.288313
+0.20%
+0.02%
-10.18%
$ 15.55M
$ 69.66K
13
YieldFi yToken
YieldFi yToken
YUSD
$ 0.998454
0.00%
--
0.00%
$ 10.86M
--
14
Katana Network
Katana Network
KAT
$ 0.004357
+0.05%
+2.52%
-8.43%
$ 10.18M
$ 37.32M
15
dTRINITY USD
dTRINITY USD
DUSD
$ 0.998244
-0.04%
0.00%
+0.07%
$ 1.17M
$ 842.04
16
Autocompounding Voting KAT
Autocompounding Voting KAT
AVKAT
$ 0.00544919
+0.01%
+0.03%
-8.62%
$ 1.15M
$ 362.55
17
Reservoir rUSD
Reservoir rUSD
RUSD
$ 1.008
0.00%
+0.00%
+0.92%
$ 355.07K
$ 3.13
18
Bitcoin on Katana
Bitcoin on Katana
BTCK
$ 63,140
+0.16%
+0.01%
-2.67%
$ 321.40K
$ 1.49K
19
Woofy
Woofy
WOOFY
$ 0.00197599
+0.07%
--
-3.60%
$ 27.72K
$ 3.99K

سوالات متداول

توکن‌ های اکوسیستم Katana چیستند و چرا محبوب هستند؟
توکن‌ های اکوسیستم Katana به مجموعه‌ ای از پروژه‌ های رمزارزی اطلاق می‌ شود که بر یک موضوع یا فناوری مشترک متمرکز هستند. این دسته از دارایی‌ ها با جلب توجه قابل‌ توجه معامله‌ گران، به یکی از بخش‌های فعال بازار تبدیل شده‌ اند؛ به‌ طوری‌ که در حال حاضر 19 توکن از این حوزه در MEXC رصد می‌ شود و ارزش بازار تجمیعی آن‌ ها به $13.35B می‌رسد.
در حال حاضر بهترین عملکرد توکن اکوسیستم Katana چیست؟
در میان توکن‌ های دسته اکوسیستم Katana که در MEXC رصد می‌شوند، توکن LINK با ثبت تغییر قیمتی 6.85% طی 24 ساعت گذشته، بهترین عملکرد اخیر را به خود اختصاص داده است. داده‌های عملکرد به‌صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شوند و ممکن است تحت تأثیر شرایط متغیر بازار دستخوش تغییر شوند.
چند توکن اکوسیستم Katana در MEXC وجود دارد؟
در حال حاضر، MEXC تعداد 19 توکن از دسته اکوسیستم Katana را پوشش می‌دهد که شامل پروژه‌های قابل معامله و همچنین پروژه‌های پیش‌لیست‌شده است. از جمله توکن‌های شاخص اکوسیستم Katana می‌توان به LINK, WEETH, MORPHO اشاره کرد. با توجه به پویایی این بخش از بازار، توکن‌های جدید نیز به‌صورت مستمر به این فهرست اضافه می‌شوند.
ارزش کل بازار دسته اکوسیستم Katana چقدر است؟
ارزش بازار تجمیعی تمامی توکن‌ های اکوسیستم Katana در حال حاضر حدود $13.35B برآورد می‌ شود. این شاخص، نمایانگر ارزش کل این دسته از دارایی‌ ها در سطح بازار است و به‌ دلیل ماهیت پویای بازار، به‌ صورت لحظه‌ ای دستخوش نوسان و تغییر می‌شود.

سلب مسئولیت

دسته‌بندی دارایی‌های دیجیتال در بخش اکوسیستم Katana، به‌همراه قواعد طبقه‌بندی و داده‌های بازار مرتبط، بر اساس اطلاعات تأمین‌شده توسط منابع مستقل ثالث انجام شده است. قرار گرفتن یک توکن در این دسته‌بندی به‌هیچ‌وجه به‌معنای تأیید، تضمین یا توصیه سرمایه‌گذاری از سوی MEXC نیست. تمامی محتوا صرفاً با هدف اطلاع‌رسانی ارائه شده است. قیمت رمزارزها تحت تأثیر نوسانات بازار قرار دارد؛ بنابراین پیش از انجام هرگونه معامله، انجام بررسی و تحلیل مستقل و همچنین رعایت اصول مدیریت ریسک ضروری است.