قیمت امروز Astherus

قیمت لحظه‌ ای Astherus (ASTHERUS) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.97% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ASTHERUS به USD برابر با $ 0 برای هر ASTHERUS می‌ باشد.

توکن Astherus در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 27,773 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 1.00B ASTHERUS می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ASTHERUS در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00203166 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ASTHERUS طی یک ساعت گذشته به میزان +0.17% و در هفت روز اخیر به میزان +20.43% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Astherus (ASTHERUS)

ارزش بازار $ 27.77K$ 27.77K $ 27.77K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 27.77K$ 27.77K $ 27.77K سرمایه در گردش 1.00B 1.00B 1.00B عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Astherus برابر است با $ 27.77K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ASTHERUS برابر است با 1.00B، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 27.77K است.