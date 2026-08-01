قیمت امروز ArmaraOS

قیمت لحظه‌ ای ArmaraOS (ARMARA) در حال حاضر برابر با $ 0.00104242 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 30.54% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ARMARA به USD برابر با $ 0.00104242 برای هر ARMARA می‌ باشد.

توکن ArmaraOS در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 1,000,722 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 959.99M ARMARA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ARMARA در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0.00104691 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.00133119 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ARMARA طی یک ساعت گذشته به میزان -0.30% و در هفت روز اخیر به میزان +36.41% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 5.66K رسیده است.

اطلاعات بازار ArmaraOS (ARMARA)

ارزش بازار $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M حجم (24 ساعته) $ 5.66K$ 5.66K $ 5.66K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 1.00M$ 1.00M $ 1.00M سرمایه در گردش 959.99M 959.99M 959.99M عرضه کل 959,993,728.259918 959,993,728.259918 959,993,728.259918

ارزش بازار فعلی ArmaraOS برابر است با $ 1.00M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 5.66K. عرضه در گردش ARMARA برابر است با 959.99M، و عرضه کل آن 959993728.259918 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 1.00M است.