قیمت امروز ARI

قیمت لحظه‌ ای ARI (ARI) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ARI به USD برابر با $ 0 برای هر ARI می‌ باشد.

توکن ARI در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 84,761 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 479.63M ARI می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ARI در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.01001945 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ARI طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -12.86% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 8.30 رسیده است.

اطلاعات بازار ARI (ARI)

ارزش بازار $ 84.76K$ 84.76K $ 84.76K حجم (24 ساعته) $ 8.30$ 8.30 $ 8.30 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 84.76K$ 84.76K $ 84.76K سرمایه در گردش 479.63M 479.63M 479.63M عرضه کل 479,632,972.0 479,632,972.0 479,632,972.0

ارزش بازار فعلی ARI برابر است با $ 84.76K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 8.30. عرضه در گردش ARI برابر است با 479.63M، و عرضه کل آن 479632972.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 84.76K است.