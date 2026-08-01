قیمت امروز Arcane

قیمت لحظه‌ ای Arcane (ARCANE) در حال حاضر برابر با $ 0.00775593 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 1.05% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ARCANE به USD برابر با $ 0.00775593 برای هر ARCANE می‌ باشد.

توکن Arcane در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 6,514,849 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 840.00M ARCANE می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ARCANE در بازه‌ ای بین $ 0.0077353 (حداقل) و $ 0.0078827 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.0164429 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00704055 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ARCANE طی یک ساعت گذشته به میزان +0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -18.40% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 1.31K رسیده است.

اطلاعات بازار Arcane (ARCANE)

ارزش بازار $ 6.51M$ 6.51M $ 6.51M حجم (24 ساعته) $ 1.31K$ 1.31K $ 1.31K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 7.76M$ 7.76M $ 7.76M سرمایه در گردش 840.00M 840.00M 840.00M عرضه کل 999,999,963.6330898 999,999,963.6330898 999,999,963.6330898

ارزش بازار فعلی Arcane برابر است با $ 6.51M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 1.31K. عرضه در گردش ARCANE برابر است با 840.00M، و عرضه کل آن 999999963.6330898 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 7.76M است.