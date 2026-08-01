قیمت امروز Arai

قیمت لحظه‌ ای Arai (AA) در حال حاضر برابر با $ 0.01706677 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 15.15% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی AA به USD برابر با $ 0.01706677 برای هر AA می‌ باشد.

توکن Arai در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 2,465,171 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 144.50M AA می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، AA در بازه‌ ای بین $ 0.01548999 (حداقل) و $ 0.02066897 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.194897 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.00407646 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز AA طی یک ساعت گذشته به میزان +1.44% و در هفت روز اخیر به میزان +4.85% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 692.97K رسیده است.

اطلاعات بازار Arai (AA)

ارزش بازار $ 2.47M$ 2.47M $ 2.47M حجم (24 ساعته) $ 692.97K$ 692.97K $ 692.97K ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 17.06M$ 17.06M $ 17.06M سرمایه در گردش 144.50M 144.50M 144.50M عرضه کل 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ارزش بازار فعلی Arai برابر است با $ 2.47M، با حجم معاملات 24 ساعته $ 692.97K. عرضه در گردش AA برابر است با 144.50M، و عرضه کل آن 1000000000.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 17.06M است.