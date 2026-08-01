قیمت امروز Andy on ETH

قیمت لحظه‌ ای Andy on ETH (ANDY) در حال حاضر برابر با $ 0.03406198 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.00% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ANDY به USD برابر با $ 0.03406198 برای هر ANDY می‌ باشد.

توکن Andy on ETH در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 32,813 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 963.32K ANDY می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ANDY در بازه‌ ای بین $ 0.0 (حداقل) و $ 0.0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 1.4 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0.02430223 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ANDY طی یک ساعت گذشته به میزان -- و در هفت روز اخیر به میزان -1.88% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به $ 49.97 رسیده است.

اطلاعات بازار Andy on ETH (ANDY)

ارزش بازار $ 32.81K$ 32.81K $ 32.81K حجم (24 ساعته) $ 49.97$ 49.97 $ 49.97 ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 34.06K$ 34.06K $ 34.06K سرمایه در گردش 963.32K 963.32K 963.32K عرضه کل 963,324.0 963,324.0 963,324.0

ارزش بازار فعلی Andy on ETH برابر است با $ 32.81K، با حجم معاملات 24 ساعته $ 49.97. عرضه در گردش ANDY برابر است با 963.32K، و عرضه کل آن 963324.0 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 34.06K است.