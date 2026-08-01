قیمت امروز Altcoin

قیمت لحظه‌ ای Altcoin (ALT) در حال حاضر برابر با $ 0 است و طی 24 ساعت گذشته تغییر 0.23% را تجربه کرده است. نرخ تبدیل فعلی ALT به USD برابر با $ 0 برای هر ALT می‌ باشد.

توکن Altcoin در حال حاضر از نظر ارزش بازار در رتبه #- قرار دارد و ارزش بازار آن برابر با $ 67,716 است. عرضه در گردش این رمزارز معادل 894.54M ALT می‌ باشد. طی 24 ساعت گذشته، ALT در بازه‌ ای بین $ 0 (حداقل) و $ 0 (حداکثر) معامله شده که بازتاب‌ دهنده میزان فعالیت بازار است. بالاترین قیمت تاریخی آن $ 0.193011 و پایین‌ ترین سطح ثبت‌ شده نیز $ 0 بوده است.

در ارزیابی عملکرد کوتاه‌ مدت، رمزارز ALT طی یک ساعت گذشته به میزان -0.04% و در هفت روز اخیر به میزان -1.61% تغییر داشته است. همچنین در 24 ساعت گذشته، حجم کل معاملات آن به -- رسیده است.

اطلاعات بازار Altcoin (ALT)

ارزش بازار $ 67.72K$ 67.72K $ 67.72K حجم (24 ساعته) ---- -- ارزش بازار کاملا رقیق شده $ 67.72K$ 67.72K $ 67.72K سرمایه در گردش 894.54M 894.54M 894.54M عرضه کل 894,535,599.801732 894,535,599.801732 894,535,599.801732

ارزش بازار فعلی Altcoin برابر است با $ 67.72K، با حجم معاملات 24 ساعته --. عرضه در گردش ALT برابر است با 894.54M، و عرضه کل آن 894535599.801732 می‌ باشد. ارزش کل رقیق‌ شده (FDV) آن $ 67.72K است.